A família de Ricardo de Sá viveu um dia muito especial, recentemente, momento que o ator e cantor fez questão de partilhar com os fãs.

"O meu avô fez 91 anos e dei-lhe um bocadinho de champanhe. Passado este tempo de pandemia e já com a vacina tomada, estivemos em família", começou por contar na sua página de Instagram, falando de seguida das fases menos boas que o avô já viveu desde que nasceu, em 1930.

"Para ele esta época de Covid foi só mais um episódio histórico, ora vejam, ele vivenciou os tempos da segunda guerra mundial, a ditadura do regime salazarista, guerra civil espanhola, guerra colonial, os filmes do Chaplin, a Guernica do Picasso, a primeira versão do primeiro filme de animação a cores - a branca de neve e os 7 anões -, o Frank Sinatra, assistiu à criação do primeiro computador, assim como também o primeiro helicóptero de carga e ao estabelecimento da ONU, o FMI e o Banco Mundial", enumerou.

"Tudo coisas ou acontecimentos que para nós, hoje em dia caíram no esquecimento ou são banais… Nunca se esqueçam de valorizar os vossos idosos e tenham sempre em mente que a experiência de vida deles nos ensina sempre algo. Não se esqueçam de valorizar a humanidade e eu valorizo assim, uma pequena homenagem ao meu avô Manel Tereso Correã da Silva. É um super guerreiro, uma referência para todos nós, pela sua bondade e altruísmo e amor", completou.

Leia Também: "Ouvi a voz da família e os amigos disseram-me as palavras mais bonitas"