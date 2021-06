"Abraço-te 34". Foi com estas palavras que Marta Andrino deu início à recente publicação que fez na sua página de Instagram, esta segunda-feira, 14 de junho, onde assinala mais um ano de vida.

"Sempre imaginei o meu aniversário como uma 2.ª oportunidade de, no mesmo ano, 'ter um novo ano'. Agradeço muito ter saúde e amor, de estar rodeada de pessoas cheias de amor que me inundam com o seu amor", acrescentou, contando um pouco aos seguidores sobre como foi passado este dia especial.

"O sol brindou-me, ouvi a voz de toda a minha família e os meus amigos disseram-me as palavras mais bonitas deste mundo. Guardo-as todas para entrar neste 'novo ano' com toda a força e energia", disse.

Uma publicação que termina com o agradecimento de todo o amor que recebeu. "Obrigada a todos que me quiseram brindar com o seu carinho. Obrigada pais, meu amor, filhos, mano, cunhada e sobrinhos pelo vosso abraço. Vamos lá gozar esta 34.ª volta ao sol", completou.

