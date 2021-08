Foi notícia nos últimos dias, em algumas revistas cor-de-rosa, que a TVI teria em atraso o pagamento aos participantes do programa 'O Amor Acontece'. Informação à qual o canal e a produtora do formato, a Shine, já reagiram.

Fonte da comunicação da TVI divulgou uma nota onde é esclarecida a forma de pagamento dos participantes do reality show.

"A Shine informa que os pagamentos dos concorrentes do programa 'O Amor Acontece' são feitos a 45 dias do mês em que emitem o recibo verde/ato isolado. Esta situação está em contrato e os concorrentes aceitaram as condições", começa esclarecer a produtora.

"Os [participantes] das oito primeiras semanas já emitiram os recibos, falta só processar os das duas últimas, porque os concorrentes ainda não enviaram os ditos recibos. Até ao momento, a produtora do programa não recebeu nenhum contacto de pedido de pagamento antecipado", garante.

Por fim, a TVI e a Shine deixam claro que, perante os factos acima referido, a questão levantada pela imprensa sobre atrasos nos pagamentos "não faz sentido".

