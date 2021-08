Helena Isabel e Quintino Aires deixaram de lado as desavenças do passado e resolveram os mal-entendidos em direto no diário de 'O Amor Acontece' desta terça-feira.

A jurista e o psicólogo marcaram presença no programa no papel de comentadores, algo que não tinha acontecido ainda desde a participação de Helena no 'Big Brother - Duplo Impacto'.

"Estou tão feliz por estar aqui com o Quintino. Já é novamente meu amigo, não é?", brincou Helena Isabel, que foi muito criticada pelo psicólogo durante a sua participação no 'BB'.

"Eu sempre fui amigo da Helena. Agora, tenho de comentar quando é para comentar", reagiu Quintino Aires, que durante os seus comentário em 'Big Brother - Duplo Impacto' chegou a recusar-se a dizer o nome de Helena.

