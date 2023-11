A vitória de Marina Machete no concurso Miss Portugal foi como uma 'pedrada no charco'. Nos dias que se seguiram à divulgação do resultado não pararam de surgir reações, dos mais variados quadrantes, bem como a registar as mais diversas posturas.

Consensual não foi a escolha da primeira mulher transgénero para representar Portugal no concurso Miss Universo, cuja final se realiza já este sábado, dia 18 de novembro, em El Salvador, mas com toda a certeza permitiu que se falasse ainda mais de uma temática tão presente na vida de tantas pessoas.

O Fama ao Minuto, que falou com Marina Machete antes da viagem para o concurso internacional de beleza, conversou agora com diretor da delegação portuguesa, Ricardo Monteverde.

Desde logo, Ricardo mostrou-se satisfeito com a competição preliminar, na passada quarta-feira, na qual Marina e as outras 89 candidatas desfilaram pela primeira vez e, dessa forma, se apresentaram ao público. "Foi realmente inesquecível, nunca uma candidata portuguesa foi ovacionada da forma que aconteceu ontem", começou por dizer.

O fundador do concurso Miss Queen Portugal tem vindo a registar "uma diferença na postura da comunicação social" no contacto com a delegação e com Marina nestes últimos dias, até mesmo de "muitas pessoas que se sabia de antemão que eram mais conservadoras". "As pessoas têm olhado para esta questão da igualdade de género de uma outra forma e a participação da Marina no concurso tem levado a uma discussão saudável, tem sido muito bom", acrescentou.

Num país que, a dada altura, quase se esqueceu que os concursos de beleza se continuam a realizar, agora parece existir mais interesse em desconstruir os mesmos. "Também registamos um interesse cada vez maior das pessoas de perceberem como é que os concursos de beleza têm evoluído ao longo dos anos. No fundo, há pessoas que querem abandonar a ideia da avaliação pela aparência mas ainda não percebem muito bem o que envolve a participação da candidata no Miss Universo", sublinhou Ricardo, que não tem dúvidas: "A participação da Marina tem tido um grande impacto e não só a nível internacional. Temos visto aqui isso, com várias delegações nacionais a parabenizarem a participação e performance dela".

Este sábado à noite, Marina compete pelo título de Miss Universo. Não é considerada uma das favoritas pelos especialistas mas uma coisa é certa: a tarefa de promover o diálogo sobre a transexualidade, essa já foi ganha por Marina.

