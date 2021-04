José Raposo e os dois filhos mais velhos, Miguel e Ricardo, almoçaram juntos esta terça-feira, dia 7, aproveitando a abertura das esplanadas.

O encontro serviu para pai e filhos matarem saudades, desconfinarem e voltarem a um local muito especial para toda a família: o Parque Mayer.

"As refeições com os meus filhos são as melhores refeições!!! Recordámos acima de tudo a nossa passagem por este local mítico que já foi mágico, e que 'por via' dos pais, eles ainda o sentiram", começa por declarar Raposo ao falar aos seus seguidores do Instagram sobre este momento especial.

"Recordámos um espaço lúdico e cultural que os políticos e os homens do dinheiro destruíram... por outros interesses! O Miguel escreveu um texto que publiquei e que define bem o espírito do Parque Mayer quando ainda funcionavam três teatros e vários restaurantes, e ele e outros filhos de actores, bailarinos, costureiras, técnicos de palco, músicos, empresários, cenógrafos, etc. eram felizes nesse grande 'pátio alfacinha'", termina, lamentando a degradação deste icónica espaço cultural.

