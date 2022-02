Depois de lhe valerem o contactado por parte de bailarinas internacionais de renome e de terem sido notícia "num dos maiores jornais da Rússia", as paródias de Tiago Castro continuam a correr o mundo e a dar que falar além fronteiras.

No âmbito dos hilariantes vídeos que tem vindo a partilhar na sua conta oficial de Instagram desde o primeiro confinamento, no caso aqueles em que dá autênticos espetáculos de dança, o ator português foi contactado pela júri principal do 'Dança com as Estrelas Itália'.

"Os que me acompanham sabem que me tenho dedicado bastante às minhas redes e aproveitado para criar conteúdos diferentes, humorísticos e impactantes. Felizmente, os vídeos têm dado a volta ao mundo e tenho recebido feedback de todo o lado: Rússia, Polónia, Suécia, Itália, Espanha, México, Brazil, França... Etc. Até do Bangladesh já recebi", realça Tiago, que ficou conhecido do grande público por ter dado vida ao icónico Crómio de 'Morangos com Açúcar'.

"Foi extraordinário receber convites de campeões do mundo de danças latinas americanas para fazer conteúdo com eles. O que não estava à espera, (e agora é que podem soar os tambores) era receber uma mensagem (que me emocionou muito) daquela que é a júri principal do Dança com as Estrelas de Itália desde 2007", nota, descrevendo Carolyn Smith como "uma figura incontornável no mundo da dança, coreógrafa e bailarina, fundadora da Carolyn Smith Dance Academy, treinadora de bailarinos campeões e de excelência".

A estrela internacional enviou a Tiago uma mensagem privada onde não só o convida para participar num direto no Instagram para juntos falarem de dança como ainda elogia o trabalho do artista português, que - na sua opinião - merece ser apresentado "ao mundo da dança".

"Não, isto não é uma paródia nem um falso direto! Vai mesmo acontecer", realça Tiago ao revelar que o direto vai para o ar esta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, às 19h00.

Também Carolyn Smith promoveu na sua página o encontro virtual com o ator e apelou a quem ainda não o conhece que siga a sua página de Instagram.

