Park So-dam, atriz que faz parte do elenco do filme 'Parasitas', tornou público através de um comunicado oficial, enviado à CNN Indonésia, que foi recentemente diagnosticada com cancro na tiroide - carcinoma papilar.

A estrela sul-coreana, de 30 anos, foi diagnosticada durante um recente exame de rotina, tendo sido de imediato encaminhada para uma operação urgente.

Por encontrar-se em recuperação, Park So-dam cancelou os eventos que tinha agendado para os próximos tempos. A atriz preparava-se para dar início a vários compromissos profissionais relacionados com a promoção do seu novo filme, 'Special Delivery', com lançamento previsto para janeiro do próximo ano.

