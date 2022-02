Paris Hilton apareceu no 'The Tonight Show' com dois sapatos de salto alto diferentes, no início desta semana, momento que foi destacado na conta oficial de TikTok do programa.

"Quando sais a correr de casa com os sapatos errados", pode ler-se na publicação, na brincadeira.

Em resposta, Paris Hilton fez questão de reagir às imagens e disse: "Isto é o que acontece quando corres para assistir aos últimos episódios de 'Paris In Love'".

Há quem acredite que este não foi um engano e que surgir com saltos diferentes foi "intencional". O que é certo é que fora dos estúdios a celebridade foi vista com o mesmo look, mas com os sapatos de salto alto iguais. Veja nas imagens da galeria.

