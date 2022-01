Kim Kardashian e Pete Davidson receberam a 'aprovação' de Paris Hilton. A celebridade e grande amiga de Kim mostrou-se feliz com o romance.

"Estou tão feliz em vê-la feliz", disse Paris Hilton, de 40 anos, ao Access Hollywood, esta quarta- feira. “Ela está tão linda e sorridente e eu acho que eles são tão fofos juntos", acrescentou.

Recorde-se que Kim Kardashian foi uma das convidadas do casamento de Paris Hilton com Carter Reum, em novembro do ano passado.

