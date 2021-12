Atualmente a namorar com Pete Davidson, depois de se ter separado de Kanye West, Kim Kardashian disse na brincadeira que queria apanhar o ramo de flores no casamento da amiga Paris Hilton.

Em conversa com o Extra, na quinta-feira, Nicky Hilton contou que Kim tentou ficar com o ramo no casamento da irmã com Carter Reum, no mês passado.

"É engraçado, no casamento, a Kim disse na brincadeira: 'Vou apanhar esse ramo'", partilhou Nicky Hilton.

