Paris Hilton surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram ao mostrar a primeira fotografia da filha, London Marilyn Hilton-Reum, de cinco meses, esta sexta-feira, dia 19 de abril.

"Desde que me lembro, sempre sonhei ter uma filha que chamada London. Estou muito grata por a ter aqui. Aprecio cada momento que passo com ela. Junto do Phoenix, os meus bebés mostraram-me um amor que não imaginava que podia ser tão profundo antes de me tornar mãe", escreveu na legenda da publicação que fez na rede social, onde mostra ainda uma fotografia com o filho mais velho e o primeiro retrato como família de quatro.

Paris Hilton anunciou ainda que a maternidade foi inspiração para uma música nova que fez com a "querida amiga Sia". O tema chama-se 'Fame Won't Love You'.

Veja a publicação na íntegra:

De recordar que London e Phoenix são fruto do casamento de Paris com Carter Reum.

