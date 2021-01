Paris Hilton revelou no seu documentário - 'This Is Paris' - que foi vítima de abusos físicos e psicológicos na adolescência enquanto frequentava a Provo Canyon School, em Utah.

Esta quinta-feira, dia 21, a socialite partilhou fotografias suas, nunca antes vistas, precisamente desta fase, quando tinha 18 anos.

"Estas fotografias foram tiradas aos 18 anos depois de ter regressado a casa após as experiências horríveis por que passei. Posso ver a dor no meu olhar. Estava tão traumatizada que fingi que estava tudo bem de forma a bloquear as memórias dolorosas", descreve.

"Olhando para isto agora, sei que iria ficar muito orgulhosa da adulta em que me iria tornar. Ser corajosa para usar a minha voz, marcar a diferença e salvar crianças", notou.

Note-se que Paris alega que foi espancada, drogada, abusada (verbalmente, mentalmente e sexualmente) e forçada a ficar num confinamento sozinha.

O conjunto destas experiências resultou numa série de outros problemas, nomeadamente insónias, depressão, problemas de confiança e pesadelos constantes.

