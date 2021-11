Paris Hilton é, oficialmente, uma mulher casada. A socialite deu o nó com Carter Reum num local privado esta quinta-feira, 11 de novembro, em Los Angeles, revelou uma fonte à revista People.

Entre os convidados para a cerimónia, nota a publicação, estiveram nomes como Kim Kardashian West, Kylie Richards e Paula Abdul.

"O meu 'para sempre' começa hoje.... 111/11", escreveu Paris na legenda de uma publicação na sua conta de Instagram onde surge vestida de noiva.

A união contará ainda com mais duas celebrações, sendo que as mesmas serão gravadas para a série 'Paris in Love', que estreou esta semana no Peacock.

Recorde-se que o casal ficou noivo em fevereiro, tendo começado a namorar em 2019.

