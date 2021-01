Paris Hilton abriu o coração para falar sobre os seus planos de começar a construir uma família ao lado de Carter Reum.

A celebridade, de 39 anos, revelou no episódio, desta terça-feira, do podcast ‘The Trend Reporter with Mara’ que já deu início ao processo de fertilização in vitro, tendo elogiado o companheiro por ser “tão solidário” durante esta fase.

Paris começou a pesquisar informação sobre o referido tratamento quando percebeu que seria a única forma de conseguir engravidar "de gémeos, um menino e uma menina".

A celebridade destacou ainda que foi a amiga Kim Kardashian quem lhe falou sobre o processo. "Estou feliz por ela me ter dado esse conselho e me ter apresentado o seu médico", acrescentou.

A DJ partilhou que já concluiu o procedimento da retirada dos óvulos. “Foi difícil, mas sabia que ia valer a pena”, recordou, antes de elogiar o companheiro. “Fazermos isto juntos, ter um parceiro que é tão solidário e faz-me sentir sempre como uma princesa…”, disse, afirmando que o apoio do seu amor fez com que este processo “não fosse tão mau”.

Paris mostrou-se muito entusiasmada por estar a evoluir na relação e ansiosa pela próxima etapa da sua vida. “Acredito que ter uma família e ter filho é o sentido da vida. E ainda não tive isso porque nunca senti que ninguém merecesse o meu amor, e agora finalmente encontrei a pessoa certa”, concluiu.

