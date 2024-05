Dia de festa para Harry e Meghan!

O filho mais velho do casal, Archie Harrison, comemora esta segunda-feira, dia 6 de maio, o seu quinto aniversário, uma data muito especial que coincide com o primeiro aniversário da Coroação do avô, Carlos III.

De recordar que o menino nasceu em Londres, a 6 de maio de 2019, mas viveu em solo britânico menos de um ano. No final de março do ano seguinte, os duques de Sussex mudaram-se para os Estados Unidos para poderem ter uma vida mais privada, longe dos holofotes.

Percorra a galeria e recorde algumas fotos do menino quando era ainda bebé.

