O príncipe Harry regressa a Londres na próxima quarta-feira, dia 8 de maio, para participar nos eventos do décimo aniversário da criação dos Invictus Games, o seu projeto pessoal relacionado com os veteranos de guerra.

A viagem do duque de Sussex começou a levantar na imprensa britânica questões relacionadas com uma possível visita de Harry à cunhada, Kate Middleton, que, tal como Carlos III, se encontra a fazer tratamentos para um cancro.

De acordo com o Mirror, existirá apenas uma condição para Kate se encontrar com o irmão mais novo do marido. "Se o rei lhe pedir, ela fá-lo-á, mas como Carlos III é uma alma sensível e compreensiva, é pouco provável que lhe peça isso. O momento tem de ser o apropriado e agora não é", disse Ingrid Seward, especialista em realeza.

Além disso, Seward salientou que não há muitas hipóteses de Harry se encontrar com William, uma vez que a atual relação entre os dois irmãos não é a melhor e o príncipe de Gales estará concentrado em cuidar da mulher e dos três filhos, George, Charlotte e Louis. "O príncipe William já tem muito em que pensar e não precisa de mais stress", afirmou.

Leia Também: O 'choque' de agendas de Carlos III e do príncipe Harry