O filho mais velho de Diogo Amaral, Mateus, celebra esta segunda-feira, dia 25 de setembro, o seu oitavo aniversário. O ator, como já lhe demos conta aqui, já parabenizou o menino, tal como a mãe, Vera Kolodzig.

Ao início da tarde, também a madrasta de Mateus, Jessica Athayde, assinalou publicamente esta data e acabou por desabafar sobre o seu papel em relação ao menino.

"Parabéns ao meu enteado Mateus. Que não é meu filho, mas é um bocadinho meu filho. Que não sou mãe dele, mas sou um bocadinho mãe emprestada - semana sim, semana não", começou por escrever.

"Nunca se fala muito do papel de madrasta, e como é duro não ser mãe mas ser só um bocadinho, que é difícil definir qual é a posição certa de madrasta, mas que com amor e muito carinho vai-se encontrando. Mateus tem o maior imaginário que conheço, é o irmão mais carinhoso que podia pedir para o Oli e quem faz os melhores desenhos que ocupam a nossa parede da cozinha. Parabéns, Matosinhos. Amamos-te muito, especialmente o teu irmão mais novo que te idolatra (o Oli ditou o que queria escrever na carta)", concluiu a atriz, atual companheira de Diogo Amaral e mãe do filho mais nove do ator, o pequeno Oliver.

