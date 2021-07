Está quase a chegar à TVI a nova novela, 'Para Sempre', "uma história contada entre as cidades de Lisboa, Braga e Arcos de Valdevez".

Um nova produção da Plural com "atores bem conhecidos do grande público", entre eles Diogo Morgado, no papel de Pedro, "o misterioso empresário que tem como missão de vida encontrar a sua mãe", Inês Castel-Branco e Pedro Sousa, que serão Clara e Lourenço, "um casal de namorados aparentemente feliz e estável, pelo menos até Pedro entrar nas suas vidas".

"'Para Sempre' marca o regresso do Diogo Morgado e da Inês Castel-Branco à melhor ficção da TVI. É uma história extraordinária, cheia de segredos por desvendar e gravada a norte, numa das zonas mais bonitas do país. É uma grande aposta da TVI, no sentido de fazermos cada vez mais e melhor", disse Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI.

Por sua vez, Gabriela Sobral, diretora de conteúdos e produção da Plural, acrescentou: "É uma novela extraordinária, sobre um homem desesperado à procura do seu passado, uma mãe que abandona um filho e uma mulher que não consegue esquecer o amor da sua vida. A ação passa-se entre Braga e o Soajo, tendo a beleza da região do Minho como pano de fundo. Uma novela apaixonante que não vai deixar ninguém indiferente".

Esta novela é da autoria de André Ramalho e a coordenação de projeto está a cargo de Francisco Antunez. "É uma obra de ficção original onde o amor, a infertilidade e o abandono servem de mote ao enredo desta história", pode ler-se ainda na nota enviada às redações.

