Estreou este domingo o programa apresentado por Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira. 'O Amor Acontece' é a nova aposta da TVI e já são muitas as reações no Instagram.

Na página de Cristina Ferreira, foram muitos os comentários deixados nas publicações sobre o formato. E apesar de alguns seguidores não terem gostado deste novo programa, são muitos os elogios que se podem ler entre as mensagens.

"Mais do mesmo... mas é o que há", disse uma seguidora. "Gostei imenso do programa", afirmou outra. "Maravilhoso" ou "perfeito" são outras das reações que se pode ler.

Também na página da oficial da TVI no Instagram já houve algumas reações, com vários internautas a dar os parabéns ao canal pela escolha para as noites de domingo. "Muito bom programa. Parabéns TVI", lê-se entre os comentários feitos a uma das publicações sobre a estreia da nova aposta da estação.

