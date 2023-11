Um dos convidados que Cristina Ferreira recebeu hoje, 21 de novembro, no 'Dois às 10' foi o chef Hernâni Hermida, com quem partilhou muitos momentos no programa 'Você na TV', que apresentou durante 16 anos ao lado de Manuel Luís Goucha.

"O chef é do tempo em que o cenário do 'Você na TV' estava todo estragado", diz, sem conter o riso, depois de ver que parte do cenário do programa estava danificado.

"Então eu e o Goucha, para enervar, o que é que nós fazíamos? Todos os dias mostrávamos mesmo o que estava estragado", nota.

Veja o momento.