No dia em que Herman José completou 70 anos de vida, Ruy de Carvalho foi uma das muitas caras conhecidas que recorreram às redes sociais para felicitar o humorista.

Na página de Facebook do ator foram publicadas duas fotografias, captadas quando Ruy esteve no programa de Herman, e na legenda escreveu carinhosas palavras.

"Meu querido Herman José. Não vou dizer nada mais que as pessoas não saibam. Para além do que gosto de ti, como pessoa, só tu sabes fazer-me rir com vontade. Um grande dia, meu amigo. 70 anos é uma idade linda. Parabéns", disse.

