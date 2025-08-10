Pamela Anderson ficou conhecida pela icónica série dos anos 90, 'Marés Vivas', e foi durante anos destaque na imprensa internacional pela sua beleza e por exibir as curvas.

Hoje em dia continua a destacar-se, mas de uma forma mais 'natural'.

A atriz e modelo decidiu deixar de lado a maquilhagem e tem surgir em vários eventos repletos de celebridades de 'cara lavada'.

Pedro Chagas Freitas decidiu escrever sobre Pamela Anderson nas páginas que tem nas redes sociais, realçando o facto de a celebridade ter passado a mostrar-se ao natural.

"Temos todos etiquetas penduradas ao pescoço, apertadas como cordas. A Pamela Anderson carrega a sua há décadas. Sempre foi a menina das 'Marés Vivas', um biquíni vermelho, um cabelo loiro, o silicone. É uma caricatura de si mesma. Para os outros, somos a nossa própria caricatura, feita de meia dúzia de traços repetidos até à demência. Ela e nós somos regularmente a radiografia perfeita do preconceito fácil", começou por dizer o escritor junto de uma fotografia da atriz e modelo sem maquilhagem.

"Vi-a recentemente, rugas expostas, olhar limpo, uma profundidade real. Está a tentar atravessar a distância abismal entre a imagem e a carne. Começam a olhá-la com outra densidade. Sinto-lhe a convicção de não deixar que a versão que os outros amam ou odeiam seja a sua sentença. Está a conquistar um respeito mais espesso, mais digno. Não é o respeito histérico das multidões, suspeito que esse já não lhe interesse, se é que alguma vez interessou; é o respeito com história, o respeito silencioso que se dá aos sobreviventes", comentou.

"Estamos sempre a tempo de sermos vistos pelo que somos. Só temos de rasgar as fotografias com que nos embalaram. É preciso coragem para aguentar os anos de mal-entendidos, para suportar a tentação de aceitar a etiqueta que vende mais. Ser quem somos nunca foi confortável. Ainda bem", disse, por fim, Pedro Chagas Freitas.

A vida amorosa de Pamela Anderson

De recordar que Pamela Anderson estará a viver um romance com Liam Neeson, com quem divide o protagonismo no filme 'The Naked Gun'. Segundo o Page Six, os atores ainda "estão a tentar perceber" a relação fora do grande ecrã.

Fontes revelaram ainda que a atriz já teria interesse em Liam Neeson antes mesmo das gravações de 'The Naked Gun'.

A química entre Pamela Anderson e Liam Neeson não tem passado despercebida, sobretudo nos últimos dias em que têm vindo a promover o filme.

Numa dessas ocasiões, em Londres, na passadeira vermelha do evento, o ator não resistiu e deu um beijo no rosto de Pamela.