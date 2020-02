O palácio de Kensington partilhou nas redes sociais um doce retrato de Kate Middleton para agradecer aos pais por participaram no inquérito 'Five Big Questions on the Under Fives'. A foto foi publicada nas contas oficiais do Instagram e Twitter do duque e da duquesa de Cambridge.

A imagem foi tirada durante uma das visitas de Kate a vários espaços de ensino e instituições infantis, onde promoveu o projeto, no mês passado, como destaca o The Sun.

A foto mostra a duquesa, de costas, a segurar a mão de uma menina. "Obrigada pela resposta fantástica ao [inquérito] #5BigQuestions on the Under Fives. Ajudaram a iniciar conversas essenciais sobre a importância da primeira infância", lê-se na legenda da imagem.

