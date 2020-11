Este fim de semana foi tornado público que o príncipe William foi infetado com o novo coronavírus, contra o qual lutou em abril deste ano. Na altura, esta informação foi mantida em segredo uma vez que a família real não queria desviar as atenções da luta que se estava a travar a nível mundial.

Ora, segundo vários correspondentes da realeza, como Rebecca English, do Daily Mail, e Richard Palmer, do The Express, o palácio confirmou que Kate Middleton e os filhos, George, Charlotte e Louis, não testaram positivo para a doença.

"O Palácio de Kensington confirmou que o príncipe William teve coronavírus em abril - a Kate e os filhos não", afirma Rebecca.

Por seu turno, Richard refere que a decisão do palácio em manter a situação em segredo pode trazer consequências negativas para o príncipe, uma vez que o público espera "honestidade" da família real.

