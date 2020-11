O Príncipe William esteve infetado com o novo coronavírus no passado mês de abril, dias depois de o seu pai, o Príncipe Carlos, ter contraído a Covid-19. A informação está a ser revelada por meios do país de sua majestade.

A doença foi mantida em segredo uma vez que o Duque de Cambridge, de 38 anos, não a quis revelar, de modo a não alarmar a população.

William sentiu "dificuldades em respirar" e esteve em quarentena na casa da família em Norfolk.

Até ao momento, a notícia não foi confirmada ou desmentida por fontes oficiais.

De recordar que

[Notícia em atualização]

Leia Também: Príncipe William fala sobre assunto que lhe tira o sono à noite