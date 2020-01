John Boyega deixou os seus seguidores do Instagram emocionados ao partilhar um vídeo no qual presenteia os pais, Samson e Abigail, com uma mansão em Londres, Inglaterra.

O ator de 27 anos, que ficou conhecido após integrar o elenco de 'Star Wars' fez uma surpresa que deixou os progenitores visivelmente emocionados.

"Há alguns anos isto aconteceu. Momentos como este fazem todo o trabalho árduo valer a pena", afirmou na legenda da publicação.

Veja o momento:

