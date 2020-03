Recentemente, Amanda Bynes terá anunciado que está grávida pela primeira vez, notícia que partilhou numa publicação no Instagram, que foi eliminada pouco tempo depois.

Com todos os rumores no ar, a imprensa internacional alerta para o facto de a atriz vir a perder a custódia do bebé logo após o parto.

Isto porque a mãe de Amanda, Lynn, tenciona entrar com uma ação em tribunal, em Los Angeles, para serem revistas as questões da guarda do bebé. No entanto, adianta o The Blast, o namorado da atriz, Paul Michael, também terá o direito de lutar pela custódia do filho.

Ainda assim, a publicação relata que o mais provável é que a figura pública, de 33 anos, seja forçada a viver com os seus pais. De referir que Amanda está neste momento em tratamento numa unidade psiquiátrica.

Questionado pelo TMZ sobre as mais recentes especulações, o advogado da celebridade, David Esquibias, disse: "Não vou confirmar que a Amanda está grávida e, por isso, é prematuro que alguém especule sobre a custódia de um filho que ainda não nasceu".

