Nada escapa aos olhos dos fãs e da imprensa cor de rosa. Que o diga Amanda Bynes, sobre quem já recaem suspeitas de que possa estar grávida.

A atriz partilhou uma fotografia de um ultrasom na rede social Instagram, imagem essa que foi apagada muito pouco tempo depois.

Na legenda da imagem, lia-se "bebé a bordo", o que deixa pouca margem para dúvidas sobre a grande novidade na vida da atriz, de 33 anos.

Se dúvidas restassem, as mesmas dissipariam com a publicação do namorado de Bynes, Paul Michael. Este também partilhou um conjunto de fotografias na sua página, entre elas uma selfie com Amanda e ainda uma outra fotografia semelhante do ultrasom partilhado por Bynes. "A processar o bebé", lia-se na descrição.

