Alicia Witt, atriz conhecida por fazer parte de tramas como 'Dune', 'Mitos Urbanos' ou 'Vanilla Sky', passou a estar em grande destaque na imprensa internacional devido a um caso que está a causar enorme consternação.

Os pais da atriz foram encontrados mortos na casa onde viviam em Worcester, no estado do Massachusetts.

Através de um comunicado oficial, Alicia conta que por não ter noticias há alguns dias pediu a um familiar que vive perto para ir ver se tudo estava bem.

"Pedi a um primo que vive perto dos meus pais para que fosse vê-los", conta, incrédula com o trágico desfecho.

As causas da morte do casal permanecem por revelar, sabe-se apenas que os corpos não apresentavam ferimentos e não foram detetados gases tóxicos. As autoridades locais estão agora a investigar o caso, que poderá ser desvendado com o resultado das autópsias.

