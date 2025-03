A misteriosa morte do ator Gene Hackman e da sua mulher, Betsy Arakawa, continua a dar que falar. Ainda não há respostas sobre o que terá acontecido aos dois, que foram encontrados sem vida na casa onde moravam em Santa Fé, no estado do Novo México, Estados Unidos da América, no passado dia 28 de fevereiro.

Michael Baden, um médico forense, afirmou à Fox News que é possível que o ator tenha tido uma paragem cardíaca, espoletando um cenário de 'tempestade perfeita', em que tudo correu mal.

"A autópsia mostrou que ele não tinha nenhum ferimento. Não havia monóxido de carbono. E ele tinha — a causa mais comum de morte neste país — uma doença cardíaca grave, uma doença arterial coronária", afirmou o especialista.

E qual é a explicação da morte da mulher do ator? Baden acredita que, ao procurar ajudar o marido, Arakawa pode ter caído.

"Ela pode ter batido com a cabeça e ter tido algum ferimento interno no cérebro que não aparece do lado de fora ou sangramento no interior do cérebro", referiu o médico.

Relativamente ao cão do casal, um pastor alemão que também foi encontrado morto, a explicação do especialista é a seguinte: o animal não teve acesso a água durante nove dias e pode ter morrido de desidratação.

Hackman e Arakawa, uma pianista clássica, estavam casados ​​desde 1991.

Leia Também: Cães encontrados vivos em casa de Gene Hackman estão em "segurança"

Leia Também: Gene Hackman. Resultados preliminares da autópsia excluem intoxicação