Taylor Swift foi um dos grandes destaques do Super Bowl 2024 ao ter ficado nas bancadas a apoiar o namorado, Travis Kelce, que jogava pelos Kansas City Chiefs - equipa que venceu e tornou-se campeã.

Além da companhia das amigas Ice Spice, Blake Lively e Keleigh Teller, e da família do namorado, Taylor Swift também contou com a presença do pai, Scott Swift, durante o jogo.

Aliás, Scott Swift vestiu-se a rigor para o evento desportivo, tendo mostrado o seu apoio a Travis Kelce. O pai da cantora usou peças dos Kansas City Chiefs, como pode ver abaixo.

De recordar que entre as muitas caras conhecidas também se destacaram o casal Justin e Hailey Bieber e ainda Jay-Z com as filhas.

