Nick Cannon foi pai pela sétima vez no passado mês de julho e a verdade é que o número poderá crescer novamente. O apresentador, que chegou a negar que as gravidezes tinham acontecido 'acidentalmente', abordou o assunto em declarações ao TMZ.

"É a vontade de Deus. Vamos ver. Deus vê desta maneira, então é assim que continuarei a agir", defendeu.

Nick brincou inclusive com o assunto notando que poderá abrir um banco de esperma em seu nome e tornar-se doador.

"Não houve nenhum acidente. Há muitas pessoas que eu poderia ter engravidado e não engravidei. Aquelas que engravidaram são aquelas que era suposto isso acontecer", sublinhou.

No mesmo âmbito, o comediante revelou que não concorda com a ideia de apenas ter uma mulher para o resto da vida.

"Estas mulheres, e todas as mulheres, são elas que dizem, 'gostaria de deixar entrar este homem no meu mundo e dar à luz um filho dele'. Não é uma decisão minha. Apenas sigo o caminho", justificou ainda.

Recorde-se que Nick e a namorada, Alyssa Scott, tiveram em comum um filho, Zen. A estrela teve igualmente uma filha, Powerful Queen, com Brittany Bell em dezembro e Abby De La Rosa deu à luz os gémeos Zyon e Zillion em junho. Para além disto, Nick é ainda pai de Golden, de quatro anos (da relação com Britanny) e dos gémeos Moroccan e Monroe, de 10 anos, do anterior casamento com Mariah Carey.

