O pai de Liam Payne, Geoff, terá tentado internar o filho num centro de tratamento psiquiátrico meses antes de o cantor morreu, aos 31 anos.

Segundo a Rolling Stone, citada pelo Daily Mail, Liam Payne esteve hospitalizado em "estado grave" em abril do ano passado. Aparentemente, o artista começou o ano de 2024 num "estado frágil" e foi internado numa clínica de reabilitação, em Espanha, no mesmo mês que lançou aquele foi o último single, 'Teardrops', em março. No entanto, não terá concluído o tratamento.

Após ter desistido, nas semanas seguintes, Geoff terá tentado intervir enquanto o cantor lutava contra o vício de substâncias. Mas Liam terá recusado a ajuda e não aceitou nenhum tratamento.

Nesse período, alegam, a equipa de Liam terá "recusado" a ideia de o cantor sair em digressão pela América do Sul porque "não estava em condições de andar pela estrada". E na sequência de tudo isto, o artista perdeu muitas oportunidades de promoção do single, como entrevistas ou atuações.

Como tinha já sido revelado anteriormente, um mês antes da sua morte, a Universal Republic não deu continuidade ao contrato com o músico por preocupações, incluindo a saúde do artista.

