Liam Payne esteve "perto da morte" várias vezes, diz amigo do cantor.

O TMZ teve acesso a documentos da Argentina, onde é referido que Roger Notes, uma pessoa próxima do artista, relembrou os grandes problemas que este teve com as drogas.

Notes avança mesmo que o cantor dos One Direction chegou a ser reanimado algumas vezes durante estes anos.

O amigo de Liam vai mais longe ao afirmar que este passou o último ano a entrar e a sair da reabilitação, que não foi bem sucedida, tendo mesmo piorado o vício.

Neste documentos, Nores avança que o cantor esteve "perto da morte" em setembro de 2023, tendo sido internado três dias num hospital em Itália. Já no final de 2023, Liam teria sido hospitalizado em Londres duas vezes e, numa delas, foi reanimado na ambulância.

Mas há mais dados, segundo Roger. Já em 2024, o vício de Liam teria piorado, levando-o a recorrer a um clínica de reabilitação em março. Um mês depois teve uma recaída que o levou a ser reanimado novamente.

É de referir que Nores está a ser acusado de abandonar Liam antes da fatídica queda de uma varanda de um hotel em Buenos Aires, a 16 de outubro.

