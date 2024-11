Um dos amigos de Liam Payne, Rogelio 'Roger' Nores, emitiu um comunicado a esclarecer a sua ligação com a morte do antigo membro dos One Direction, que perdeu a vida aos 31 anos num hotel em Buenos Aires, Argentina.

"Nunca abandonei o Liam. Fui ao hotel três vezes naquele dia e saí 40 minutos antes daquilo ter acontecido", notou Nores, um empresário argentino que Payne conheceu em 2020.

"Havia mais de 15 pessoas no lobby a falar e a brincar com ele quando eu me vim embora", fez saber em declarações ao jornal Daily Mail.

Nores confessou que "nunca imaginaria que isto pudesse acontecer", alegando que já prestou declarações às autoridades.

"Estou devastado com esta tragédia", acrescentou Nores à publicação, fazendo ainda saber que enviou um e-mail à equipa do artista no qual se mostrava preocupado com a saúde de Liam.

Leia Também: Revelados os resultados dos testes toxicológicos de Liam Payne