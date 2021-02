A família de Lady Gaga está a pedir ajuda aos internautas depois de um empregado da artista - responsável pelos amigos de quatro patas - ter sido baleado por uma pessoa que acabou por roubar dois cães, da raça bulldog.

O assalto aconteceu na noite de quarta-feira, e no dia seguinte o pai da cantora, Joe Germanotta, falou sobre este episódio em entrevista à Fox News.

"Ajudem-nos a apanhar estes indivíduos. Balear alguém para roubar cães é errado", disse Joe, falando do empregado da filha, Ryan Fischer, que é um "amigo" da família.

Revoltado e triste com toda a situação, o pai de Lady Gaga falou também com o New York Post, afirmando que este foi um momento "realmente horrível". "É como se alguém tivesse levado um dos seus filhos", acrescentou.

