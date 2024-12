Elton John e o marido, David Furnish, têm dois filhos: Zachary, de 13 anos, e Elijah, de 11.

Apesar de se mostrar um pai babado, o artista mantém a vida familiar privada, porém, numa entrevista no programa 'The Late Show with Stephen Colbert', Elton John falou de uma rotina noturna que tinham quando os meninos eram mais novos e que contava com a ajuda de alguém muito especial.

"Nós cantávamos até eles adormecerem. Líamos histórias todas as noites, mesmo quando eles ainda não percebiam o que estávamos a dizer. Era o nosso ritual. A [Lady] Gaga, que é madrinha deles, costumava ir lá a casa, dava-lhes banho e cantava para eles na cama", disse o artista, não especificando em qual das suas casas os momentos aconteciam.

