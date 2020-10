Sandra, a concorrente que este domingo foi expulsa do programa 'Big Brother - A Revolução', esteve esta manhã no programa 'Você Na TV', da TVI, para, em conversa com Manuel Luís Goucha, fazer o balanço da sua passagem pelo reality show.

Apesar de admitir não ter conseguido integrar-se entre os colegas e de lamentar até ter-se sentido rejeitada por quase todo o grupo, a empresária diz ter tirado bons ensinamentos desta experiência. Sandra, confessa, passou a aligeirar e relativizar mais as coisas.

À conversa juntou-se ainda o marido de Sandra e, como seria de esperar, Goucha aproveitou a ocasião para questionar Pedro sobre a relação da filha, Jéssica Fernandes, que está ainda dentro da casa do 'Big Brother', com o jovem Renato.

"O Renato para mim é um pinga-amor, para mim não sei se vai dar resultado", atira o pai de Jéssica, garantindo ainda que para chegar a namorado da filha Renato terá de "passar por várias provas". Feitas por si, claro está.

