Diana Lucas, irmã de Ivo Lucas, não foi a única a usar a sua conta de Instagram para esta quinta-feira, dia 18, voltar a manifestar-se após o trágico acidente que deixou Ivo no hospital e provocou a morte de Sara Carreira, também o pai do ator e cantor usou a mesma rede social para deixar uma mensagem.

"Aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós", cita João Lucas numa imagem partilhada no seu perfil.

Importa lembrar que o pai e a irmã de Ivo Lucas já se tinham manifestado anteriormente nas redes sociais. Ambos partilharam uma imagem de Ivo e Sara Carreira, imagem essa que foi entretanto eliminada de ambas as contas.

Para já não existem novas informações sobre o estado de saúde de Ivo Lucas. O ator e cantor esteve internado no Hospital de Santarém depois do acidente, mais tarde foi transferido para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Para além de uma fratura exposta no pulso, Ivo também sofreu um ligeiro derrame num pulmão.

