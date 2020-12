Diana Lucas, irmã de Ivo Lucas, fez uma nova publicação na sua conta de Instagram, a segunda desde que o cantor esteve envolvido no trágico acidente de automóvel que roubou a vida a Sara Carreira.

Desta vez, Diana aproveitou para partilhar as seguintes palavras de caráter mais inspiracional.

“Quem te ensina a entender / Como lidar com o desvanecer / Agarras tudo o que a vida te der para ti / Houvesse um espaço para guardar / Cada vez traço que vês chegar / Que demorasse mais a passar por ti / É o tempo que não para / Só dispara sem eu ver / É o meu tempo que não atrasa / Só adianta sem eu perceber…", lê-se.

As últimas notícias acerca do artista dão conta que este se encontra internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Para além de ter sofrido uma fratura exposta no pulso, Ivo também sofreu um ligeiro derrame num pulmão.

Leia Também: Pai e irmã de Ivo Lucas quebram silêncio e partilham foto ternurenta