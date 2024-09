Diana Lucas abandonou a casa do 'Dilema' no passado domingo e esteve à conversa com Manuel Luís Goucha para fazer um balanço da sua experiência.

Diana Lucas abandonou a casa do 'Dilema' no passado domingo. Esteve perto de chegar à final mas, por estar na equipa que acumulou menos dinheiro, não foi repescada e acabou eliminada. A cantora marcou presença no programa 'Goucha' na quinta-feira e falou sobre a sua participação no programa e os colegas de casa. Diana revelou que o balanço da experiência "é muito positivo" e que contou com o apoio inabalável dos pais. "Eles estão muito contentes comigo", contou a Manuel Luís Goucha. O apresentador questionou-a, de seguida, se recebeu também o apoio do irmão, Ivo Lucas. "O meu irmão viu tudo, achava que ele não ia ver nada. Foi uma surpresa, mas ele viu tudo e seguiu tudo. Só me perguntou se eu estava feliz e se estava bem e a verdade é que estou. Fui eu própria", salientou Diana.