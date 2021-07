Britney Spears foi, alegadamente, ofendida pelo pai, Jamie Spears, ao ser chamada de "gorda", "pega" e "mãe terrível", pouco depois da sua tutela ter começado, revela uma amiga próxima da artista.

Jamie, de 68 anos, chocou aqueles à sua volta quando decidiu tomar as rédeas da vida da cantora em 2008, após esta ter sido levada a um psiquiatra de forma a que a sua saúde mental fosse avaliada, noticia o The New Yorker.

"O Jamie disse, 'querida'... e eu pensava que ele ia dizer, 'nós amamos-te, mas precisas de ajuda", disse Jacqueline Butcher à revista.

"Mas o que ele disse foi 'estás gorda. O pai vai pôr-te a fazer uma dieta e com um treinador, e vais voltar a ficar em forma'", lembra a entrevistada, notando que este momento a deixou indignada, até porque Jamie apenas estava interessado em que a filha regressasse ao trabalho.

"Ele dizia-lhe tudo na cara, dizia que era uma pega e uma mãe terrível", acrescentou ainda.

Para além disso, o progenitor terá referido que Britney apenas poderia ver os filhos se "obedecesse ao pai".

Recorde-se que houve uma audiência em tribunal há pouco tempo na qual Britney denunciou vários abusos sofridos no âmbito desta tutela, pedindo para que o pai a retirasse da mesma. Contudo, a artista viu o seu pedido negado.

