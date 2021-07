Britney Spears garantiu que não impediu a filha de ter mais filhos, ao contrário daquilo que foi referido pela própria numa audiência em tribunal que aconteceu a semana passada.

Na época, note-se, a celebridade garantia que a tutela que é exercida pelo seu pai, Jamie Spears, e não só, a obrigava a permanecer com o DIU, de forma a que não pudesse engravidar.

"O Sr. Spears não falou ou encontrou-se com a equipa médica da Sra. Spears e não tem permissão ou oportunidade para dar alguma opinião sobre o corrente tratamento médico da filha, diagnóstico ou terapia. O Sr. Spears também não participa ou discute assuntos pessoais da Sra. Spears, neste caso, assuntos relacionados cuidados pessoais, casamento e desejos reprodutivos", informam os advogados do progenitor de Britney num comunicado enviado ao The Blast.

Segundo tais informações, estes assuntos estão a cargo de Montgomery, outro dos responsáveis pela gestão do património e interesses da artista.

