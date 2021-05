Depois de 'Framing Britney Spears' ter sido um sucesso, está prestes a estrear um novo documentário sobre a batalha judicial que envolve Britney Spears e o pai, Jamie. A BBC vai lançar 'The Battle for Britney' e, segundo a imprensa internacional, o documentário conta com uma informação chocante sobre o processo.

O jornal The Sun avançou que Jamie Spears disse que a filha sofria de demência e chegou inclusive a justificar, em documentos oficiais, que era devido a esta patologia que devia permanecer o tutor legal da fortuna da artista.

A notícia está a gerar revolta entre os fãs de Britney, que rejeitam por completo esta tese, defendendo que se a cantora sofresse de demência estaria incapacitada de lançar álbuns e realizar concertos, como tem feito.

Mais pormenores sobre a informação serão esclarecidos na produção da BBC, que promete apresentar documentos que sustentam a razão de Jamie Spears ter assumido o controlo da fortuna da filha desde 2008.

