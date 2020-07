O papel de pai implica algumas cedências e Diogo Amaral que o diga. Esta quinta-feira, o ator partilhou com os fãs, por via das redes sociais, que cedeu à vontade do filho e deixou que este se vestisse Darth Vader, personagem da saga 'Star Wars'.

Apesar das altas temperaturas, a satisfação de ver a animação do filho, de cinco anos, foi mais forte.

"Yap, é verão, está calor e o Mateus pediu-me para vestir o fato do Darth Vader", legendou a imagem em que aparece na companhia do filho.

Ora veja.

Lembre-se que Diogo Amaral é ainda pai de Oliver, de um ano, fruto da relação com Jessica Athayde.

