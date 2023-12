O duque de Westminster, Hugh Grosvenor, vai casar-se no próximo dia 7 de junho de 2024 com Olivia Henson e seria expectável que convidasse para o seu casamento o príncipe Harry, de quem é amigo próximo, sendo inclusivamente padrinho do filho mais velho do duque de Sussex, o pequeno Archie. No entanto, isso não irá acontecer.

Hugh Grosvenor tem uma estreita relação com a família real britânica: É afilhado de Carlos III, a sua mãe é madrinha do príncipe William e ele também é padrinho do príncipe George. Foi precisamente esta união que o levou a não acrescentar o duque e a duquesa de Sussex à longa lista de convidados do seu casamento. "Evitar um conflito familiar na Casa de Windsor e evitar que qualquer coisa perturbe o dia, especialmente para Olivia", são, de acordo com o The Times, as prioridades de Hugh Grosvenor para o grande dia.

"O Hugh é um dos poucos amigos íntimos de William e Harry que manteve laços fortes e uma linha de comunicação com os dois. Ele gostaria que os irmãos resolvessem as coisas, mas percebe que é improvável que isso aconteça antes do casamento. Quer evitar que alguma coisa estrague o dia, especialmente para a Olivia, e não quer nenhuma situação desconfortável", referiu fonte próxima do duque de Westminster ao The Times.

