No episódio desta quarta-feira, 29 de novembro, do seu programa - 'Piers Morgan Uncensored' - Piers Morgan revelou o nomes dos membros da realeza que expressaram "preocupação" relativamente à cor da pele do filho mais velho de Harry e Meghan Markle, Archie.

A identidade dos autores dos comentários foi revelada por engano por Omid Scobie, numa edição não revista do seu novo livro - 'Endgame' - que acabou por ir parar às livrarias holandesas.

Segundo o apresentador britânico, terá sido o rei Carlos III e a princesa Kate Middleton a fazerem tais comentários.

Contudo, em entrevista a um meio de comunicação holandês, Scobie já garantiu que nunca incluiu no seu livro os nomes dos autores dos comentários "racistas".

"Nunca houve uma versão que tivesse produzido que tivesse os nomes", garantiu. "O livro está disponível numa série de línguas e, infelizmente, não sei falar holandês, por isso não vi a cópia" faz saber.

Recorde-se que a polémica surgiu quando numa entrevista que deram a Oprah Winfrey em 2021, Markle afirmou que houve quem questionasse "o quão escura seria a pele" do filho, quando estava inda estava grávida.

