Owen Wilson falou abertamente sobre as dificuldades por que passou ao longo do seu crescimento, as quais o levaram a pensar na morte logo desde muito novo e a chegar a uma tentativa de pôr termo à vida em 2007.

"Em criança, há muitas coisas em que pensas. A morte - isso aconteceu-me quando tinha 11 anos. E não me lembro de falar com os meus pais sobre isso", afirmou numa entrevista à Esquire.

"Embora me lembre de ter dito uma vez ao meu pai - e lembro-me exatamente em que parte da casa - 'estou preocupado com a morte' e de ver o meu pai a virar as costas. Fiquei surpreendido com essa reação", explicou.

Note-se que o irmão mais velho de Owen, Andrew, chegou a viver temporariamente com o ator depois deste ter tentado o suicídio. "Às vezes, parece que a vida está a ser jogada pelo Gene Hackman nos 'Hoosiers'. É árduo, mas justo. Ele vai exigir muito, mas se jogarem em equipa e fizerem o vosso trabalho, as coisas irão resultar. Esse é um bom sentimento. As coisas fazem sentido", nota.

"Mas claro, por vezes a vida parece estar a ser jogada pelo Tom Hardy no 'The

Revenant', algum malfeitor vai tentar matar-te, mesmo se estiveres em vantagem, ele vai estar lá no final a sussurrar-te, 'Isto não vai trazer o teu rapaz de volta' ou o teu pai de volta, ou algum dos bons momentos do teu passado".

Atualmente, a estrela de Hollywood garante que se encontra numa melhor fase da sua vida, tendo ultrapassado os piores momentos: "Tenho permanecido num lugar de sorte em que aprecio as coisas. Sei que tudo tem os seus altos e baixos, mas quando passas por umas dessas ondas, vais ter de continuar até onde conseguires".

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535