"Não precisas de treinar, já és tão magrinha". Este foi um comentário que Vanessa Martins "desde sempre ouviu" e que começou por destacar na publicação que fez no Instagram, logo no início do ano.

A influencer publicou um vídeo com várias imagens, especialmente antigas, onde aparece a treinar e falou sobre o seu corpo.

"Dez anos separam estas fotos e mais 12 quilos. Sempre fui muito magra e a primeira vez que me inscrevi num ginásio tinha 18 anos. Não havia muita informação mas na minha cabeça eu ao treinar iria ter mais apetite, logo comia mais e ficava mais forte", lembrou.

"Nem sempre foi assim e fui aprendendo ao longo do caminho que ser acompanhada por um profissional era essencial, e alimentação era tudo. Se comecei a treinar para obter um objetivo estético hoje treino para ser forte e saudável, ficar fit é uma consequência positiva", destacou.

"Quanto tempo demora a ter o corpo de desejamos? A resposta é: uma vida. Porque treinar é um estilo de vida que eu decidi ter, não é uma fase que quando alcançar o objetivo, paro. Não é assim. Estou longe do meu objetivo mas estou mais perto do que quero ser. Nessas imagens iniciais tinha 28 anos, e agora quase com 38, não há dúvidas de qual versão gosto mais", acrescentou.

"'Cuidado qualquer dia pareces um homem'; 'Não precisas de treinar'; 'Suplementação? Isso só faz mal, se comeres bem não precisas'; 'Treinar muito também faz mal'", estes foram outro tipo de comentários que já ouvi e que destacou também na mesma publicação.

"Acho que já ouvi todo o tipo de barbaridades de pessoas que fazem muito pouco por elas, mas que adoram criticar os outros. Eu continuei e continuarei sempre no meu caminho, focada em mim e no que é melhor para mim. A próxima vez que me vires e disseres 'estás mais magra', eu não estou mais magra, estou mais forte", rematou.

